Соперники Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею устроили триллер с сенсационным исходом

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Вчера 21:54 Комментарии 1
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Сборные Канады и Норвегии провели матч на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Риге завершилась победой норвежцев по буллитам - 3:2. В первом периоде на десятой минуте счет открыл Андреас Мартинсен.

Во втором периоде на 22-й минуте Сондре Ольсен удвоил преимущество норвежцев. Канадцы отыгрались спустя семь минут. Шайба на счету Милана Лучича.

В третьем периоде за 12 секунд до финальной сирены Лоусон Крауз оформил спасительное для Канады взятие ворот - 2:2.

Впрочем, в овертайме счет не изменился, а в серии буллитов Норвегия оказалась удачливее.

"Кленовые листья" по ходу турнира разгромили Латвию - 6:0, обыграли Словению - 5:2, Словакию - 2:1, Казахстан - 5:1, и уступили Швейцарии - 2:3.

Норвежцы по буллитам проиграли Казахстану - 3:4, Швейцарии - 0:3, обыграли Словению - 1:0, а также уступили Латвии - 1:2 и Чехии 0:2.

Таким образом, у Канады 12 очков и третье место в группе. А, норвежцы, набрав шесть баллов, обошли Казахстан и теперь занимают шестую строчку. У самой команды Галыма Мамбеталиева четыре очка и предпоследняя седьмая позиция.

Метки:
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