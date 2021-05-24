Следующий соперник сборной Казахстана разгромил Канаду на ЧМ-2021 по хоккею

Сборная США переиграла Канаду на чемпионате мира по хоккею в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы В завершилась со счетом 5:1 в пользу американской команды. Канадцы провалили второй период, когда при 0:1 пропустили еще три шайбы. Лишь в конце игры им удалось отквитать один гол.

В составе победителей отличились Джейсон Робертсон (8-я минута), Адам Кленденинг (22-я), Тревор Мур (24-я, 39-я) и Мэтт Теннисон (58-я). У проигравших шайбу забросил Макс Комтуа (52-я).

Таким образом, Канада потерпела второе поражение подряд на турнире. Ранее она уступила Латвии (0:2). США в первой игре уступили Финляндии (1:2).

Отметим, что следующую игру сборная США проведет с Казахстаном, который ранее обыграл Финляндию по буллитам. Игра пройдет 25 мая.

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