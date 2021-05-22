"Шорох наводили". Эксперт оценил шансы Казахстана в матче с автором громкой сенсации ЧМ-2021 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и эксперт Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Латвия - Казахстан. Он считает, что казахстанская сборная одержит победу в основное время.

"Казахи способны дать бой латвийцам. Думаю, в этом матче будет очень упорная и упрямая игра. Может быть, казахстанцы смогут победить хозяев турнира. Говорить пока трудно, эту сборную, в отличие от латвийцев, мы пока не видели. Сегодня их первый поединок на чемпионате мира.

Предлагаю взять победу сборной Казахстана. Смотрел матч сборной Латвии, хотя бы имею представление об этой команде, а игру подопечных Юрия Михайлиса пока не видел, поэтому ничего сказать не могу.

Да, латвийцы дома у себя, но в матче с канадцами очень хорошо тащил их вратарь, а сыгранности толком не было. Не факт, что сегодня будет то же самое. Может, из группы даже не выйдут. Канадцам точно так же все равно, против кого выходить на площадку. А то некоторые считать начинают, с кем лучше играть в плей-офф.

Казахи явно посвежее будут, у них неплохая команда. Есть хоккеисты, которые в КХЛ шорох наводили, иностранцы те же. А вот сборная Латвии подустала после поединка с Канадой, накушалась. Ей будет тяжело сегодня", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что на старте турнира Латвия одержала сенсационную победу над Канадой (2:0).

Матч Латвия - Казахстан пройдет сегодня, 23 мая. Начало - в 23:15 по времени Нур-Султана. Ранее в другой встрече группы В Германия выиграла у Италии со счетом 9:4.

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