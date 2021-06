Шайба хоккеиста сборной Казахстана вошла в топ-10 лучших голов группового этапа ЧМ-2021

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) опубликовала топ-10 лучших голов на групповом этапе чемпионата мира в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этой стадии было забито 302 гола. Автором одного из них стал Артем Лихотников - его взятие ворот на 47-й минуте во время встречи с Италией оказалось на седьмом месте рейтинга. Сам матч завершился крупной победой казахстанской команды со счетом 11:3.

302 goals were scored throughout the preliminary round at #IIHFWorlds… but which one was THE BEST??? 🤔⤵️ @leijonat @narodnitym @usahockey @Trekronorse @norskishockey #Kazakhstan @SwissIceHockey @hockey_blr pic.twitter.com/WQpYDD5biX