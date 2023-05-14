В сети появилось патриотичное видео из победной раздевалки Казахстана после камбека на ЧМ по хоккею

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Сегодня 08:46
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В сети появилось видео из раздевалки сборной Казахстана по хоккею после волевой победы над Норвегией на чемпионате мира-2023, передает Vesti.kz

Встреча со скандинавами прошла вчера, 13 мая, и завершилась победой казахстанцев по буллитам (4:3). При этом, наша команда уступала со счетом 1:3.

В раздевалке лучший игрок встречи в составе сборной Казахстана Батырлан Муратов выступил с обращением к партнерам по команде:

"Парни, все бились за страну. Так получились, что пропустили первые два гола. Ничего страшного, мы собрались вместе. Давайте также наслаждаться игрой и у нас все получиться! Я верю в вас!".

В следующей игре 14-го мая казахстанцы сыграют против команды Чехии.

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Метки:
Сборная РК по хоккею Норвегия

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