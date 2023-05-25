В Сеть попал логотип чемпионата мира-2027 по хоккею: он может пройти в Казахстане

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Сегодня 16:10
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25 мая стартовал ежегодный конгресс Международной федерации хоккея. Казахстанская делегация представляет заявку на проведение чемпионата мира-2027, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

В Сеть попал логотип мирового первенства в заявке КФХ. Он отсылает к национальному флагу, но вместо солнца изображена шайба, с исходящими от нее лучами.

Также на право проведения чемпионата мира в 2027 году претендует Германия. Если Казахстан станет страной-хозяйкой, то матчи мирового первенства пройдут в Астане и Алматы.

Напомним, на чемпионате мира-2023 по хоккею, проходящем в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), казахстанская сборная с семью очками заняла шестое место в группе В и этим самым сохранила прописку в элитном дивизионе.

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Метки:
ЧМ по хоккею в Казахстане Сборная РК по хоккею

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