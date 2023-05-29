Сборную Латвии намерены премировать после исторического успеха на ЧМ-2023 по хоккею

Премьер-министр Латвии, Кришьянис Кариньш, выразил свои поздравления сборной страны, которая завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею, Vesti.kz.

Он также объявил, что вопрос о премировании команды будет решен завтра, 30 мая.

"Гордимся! На протяжении всего чемпионата мира по хоккею наша сборная демонстрировала упорство и силу, которые принесли Латвии историческую бронзовую медаль. Во вторник правительство примет решение о премировании сборной Латвии по хоккею", - написал Кариньш в своем Twitter.

Напомним, что сборная Латвии заняла третье место в своей группе, набрав 13 очков после семи матчей. В групповом этапе латвийская команда потерпела поражение от Канады (0:6) и Словакии (1:2). В матчах на вылет национальная сборная Латвии одержала победу над сборной Швеции (3:1) в четвертьфинале. В полуфинале чемпионата мира 2023 года под руководством Харийса Витолиньша латвийская команда потерпела поражение от Канады (2:4). В матче за третье место латвийцы одолели сборную США в овертайме (4:3 ОТ).