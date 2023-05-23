В сборную Казахстана "вернули" легионеров после ЧМ-2023 по хоккею

Бывший государственный тренер по хоккею Сергей Шавернев в беседе с телеграм-каналом "Дядя Ваня" поделился мнением по поводу целесообразности натурализации легионеров для сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz. Чемпионату мира-2023 предшествовал небольшой скандал, когда некоторые натурализованные игроки отказались от казахстанского паспорта.

На ЧМ-2023 сборная Казахстана впервые с 2007 года сыграла своими воспитанниками. В итоге подопечные Галыма Мамбеталиева набрали семь очков в семи играх и сохранили прописку в элитном дивизионе.



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Однако Шавернев считает, что сборной Казахстана необходимы сильные легионеры:

"Такие хоккеисты как Кевин Даллмэн, Брендон Боченски, Найджел Доус и Даррен Диц, защищавшие цвета нашей сборной в разное время, всегда придутся ко двору. Они — топы! При отсутствии доморощенных игроков такого класса в сборной РК, эти ребята нужны. Другое дело, в какие суммы обходились их услуги?".

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Кроме того, эксперт оценил перспективы нынешнего состава сборной Казахстана:

"Раз задача на турнир выполнена, то тренерский штаб, скорее всего, останется прежним. После скандалов с натурализацией, в сборную вряд ли снова вернутся Кертис Волк, Даррен Диц и другие. У сборной - курс на доморощенных хоккеистов. Однако, если в команде появится один-два игрока очень высокого класса из другой страны, будет очень даже хорошо".

Добавим, что Казахстан впервые в истории выступит в элитном дивизионе чемпионата мира в четвертый год подряд.

Следующее мировое первенство пройдет в мае 2024 года в Чехии. Турнир будут принимать Прага и Острава.

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