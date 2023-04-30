Натурализованные хоккеисты узнали о последствиях отказа от выступления за сборную Казахстана

Канадцы Даррен Диц, Джесси Блэкер, Кертис Волк и швед Виктор Сведберг могут стать легионерами в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Это может случиться из-за проблем с двойным гражданством, сообщает Шайба.kz.

Ранее стало известно, что они не сыграют за сборную Казахстана на предстоящем чемпионате мира. Натурализованные хоккеисты, имея казахстанский паспорт, не отказались от прежнего гражданства.

По закону, все четыре спортсмена должны быть лишены казахстанского гражданства, после чего они будут считаться легионерами в КХЛ. До этого казахстанский паспорт выводил их из-под лимита.

Напомним, с 1 августа 2023 года вступает в силу приказ Министерства спорта РФ на ужесточение лимита на легионеров в лиге. В прошедшем сезоне клубы КХЛ могли заявлять пять легионеров, в следующем - не больше трех.

Диц имеет действующий контракт с ЦСКА до 30 апреля 2025 года. В 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ хоккеист записал в актив 15 (5+10) результативных баллов. В плей-офф он сыграл 27 матчей и набрал 11 (4+7) очков. Игрок является автором золотого гола и двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

Волк подписан "Автомобилистом" еще на один сезон. В 63 матчах записал в свой актив 49 (18+31) баллов.

Контракты защитников Виктора Сведберга и Джесси Блэкера с "Авангардом" и "Автомобилистом" истекают 30 апреля 2023 года.

ЧМ-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии. Ее соперниками по группе "B" станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

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