Сборную Казахстана разоблачили после вылета из элиты МЧМ по хоккею

Бывший государственный тренер по хоккею Сергей Шавернев поделился с корреспондентом Vesti.kz своими впечатлениями от игры сборной Казахстана на молодежном чемпионате мира-2025 в Оттаве (Канада). В ходе беседы он отметил главную проблему игроков и назвал причину провального выступления.

Наша команда проиграла все матчи на групповом этапе и заняла последнее место. В решающей встрече за выживание в "элите" казахстанцы уступили Германии (3:4), ведя по ходу игры 3:1.

"Ребята провалились. У нас были два потенциальных соперника. Со Швейцарией и Словакией мы играли на равных, но не смогли добиться результата. Все остальное нам не по силам. Самое печальное, мы ждали более стабильной игры от вратаря Никитина. Он не так надежно сыграл. Еще бросилось в глаза, что наши ребята были слабы в силовой борьбе. В этом компоненте мы проиграли всем. По игре с Германией был шанс остаться, но не хватило дисциплины. Это было ужасно, ребята спустились на эмоции. Можно сказать, что это была одна из слабых сборных Казахстана", - отметил Шавернев.

Отметим, что в финале турнира сыграют сборные Финляндии и США, а в матче за третье место Швеция померится силами с Чехией. Последние игры МЧМ пройдут 6 января.