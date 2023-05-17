Сборную Казахстана потроллили перед матчем с Канадой на ЧМ-2023 по хоккею

Российский журналист и эксперт хоккея Алексей Шевченко потроллил сборную Казахстана, которой сегодня, 17 мая, предстоит сыграть с Канадой в группе В чемпионата мира-2023, проходящего в эти дни в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщают Vesti.kz.

"Сегодня Казахстан играет со своим прямым конкурентом. Уверен, что Ижсталь по зубам. А конфедераты против подданных эрцгерцога", - пишет он в своем телеграм-канале.

Начало - в 23:20 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Перед этой игрой канадцы с 8 очками идут на втором месте в турнирной таблице, тогда как казахстанцы, набрав 2 балла, располагаются на предпоследней, седьмой строчке.