Сборную Беларуси по хоккею высмеяли на фоне победы Аргентины в финале ЧМ-2022

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Сегодня 12:41
©Кадр из видео

Сборная Беларуси по хоккею обыграла Россию и стала победителем Кубка Первого канала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи в Москве завершилось со счетом 4:4. В овертайме также не был выявлен сильнейший, а вот в серии буллитов удачливыми оказались белорусские хоккеисты.

Таким образом сборная Беларуси набрала четыре очка и заняла первое место в турнире, не считающемся в этом году частью Евротура. Россия стала второй, а Казахстан оказался на третьей строчке.

А вот как российский эксперт Алексей Шевченко в своем телеграм-канале потроллил сборную Беларуси на фоне победы Аргентины в финале ЧМ-2022 по футболу в Катаре:

Напомним, что Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.
 

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Метки:
Беларусь Сборная РК по хоккею Хоккей ЧМ-2022 по футболу Аргентина

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