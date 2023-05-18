Сборной Казахстана вынесли вердикт после матча с Канадой на ЧМ-2023 по хоккею

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Сегодня 17:28
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Интересную закономерность отметил телеграм-канал "БесПроката" относительно сборной Казахстана после матча с Канадой на чемпионате мира -2023, проходящем в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия). Хоккеисты Галыма Мамбеталиева уступили со счетом 1:5, сообщают Vesti.kz.

"Результаты Казахстана - как дневник отличника. Стабильно получают пятерку", - пишет источник.

После этой игры канадские хоккеисты с 11 очками вышли на первое место в группе B, подопечные Галыма Мамбеталиева с 2 баллами остались на предпоследней, седьмой строчке. Следующую встречу они проведут со Словакией 19 мая. Начало - в 23:20 по времени Астаны.

Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею

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