В сборной Казахстана по хоккею высказались о попадании на Олимпиаду

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Олег Болякин в интервью Olympic.kz рассказал о подготовке к олимпийскому отбору и оценил шансы попасть на игры 2026 года, сообщают Vesti.kz.

"Шансы отобраться на Олимпиаду у нас высокие. Создали хорошую рабочую команду. Сейчас к нам присоединились несколько ключевых игроков – Никита Михайлис, Валерий Орехов, Евгений Рымарев и Артем Лихотников. Ожидается приезд Ивана Степаненко. Андрей Шутов, Аркадий Шестаков и Леонид Метальников присоединятся в Европе. Подготовка состоит из трех этапов. Первый уже прошел во время Кубка Президента. Отобрали игроков, которые нам необходимы. Сейчас у нас проходит второй этап. В Чехии и Словакии у нас уже сформируется оптимальный состав. Там будет третий подготовительный этап", - сказал Болякин.

Напомним, в отборе на зимнюю Олимпиаду 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), команда Казахстана сыграет со сборными Венгрии, Австрии и Словакии.

Отборочный раунд состоится с 29 августа по 1 сентября этого года в Братиславе (Словакии). Победитель группы получит путевку на Игры в Италию.

Отметим, последний раз казахстанские хоккеисты выступали на зимней Олимпиаде в 2006 году в Турине (Италия).