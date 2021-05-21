Сборная России на последних секундах вырвала победу в стартовом матче ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею с победы стартовала на чемпионате мира в Латвии. В первом матче ей противостояла Чехия, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу команды Валерия Брагина.

В ее ходе россияне трижды вели в счете, но чехам всякий раз удавалось отыгрываться. Тем не менее за 19 секунд до финальной сирены Михаил Григоренко забросил решающую шайбу и этим самым помог своей сборной дожать неуступчивого соперника.

Следующий матч Россия проведет с Великобританией 22 мая.

Напомним, что в этот день сборная Казахстана возьмет старт матчем с Латвией. Ранее ее соперники - Германия и Италия - выдали голевую феерию, завершившуюся победой немцев со счетом 9:4.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!