Сборная Казахстана вырвала победу в решающем матче на ЧА по хоккею

Сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате Азии-2027 по хоккею победой над командой Южной Кореи в серии буллитов - 4:3. Встреча заключительного тура прошла в Чонджу (Южная Корея), сообщают Vesti.kz.

Казахстанцы оказались точнее в серии буллитов

Основное время матча и овертайм не выявили победителя, поэтому исход встречи определился в серии послематчевых бросков. В ней точнее оказались казахстанские хоккеисты, которые добились победы со счётом 4:3.

Таким образом, команда Казахстана завершила турнир без поражений в основное время. На старте чемпионата она одержала волевую победу над Японией (3:2), а затем разгромила Китай (5:0).

Казахстан завершил турнир с тремя победами

Перед заключительным матчем казахстанская сборная имела в активе шесть очков и занимала первое место в турнирной таблице. Южная Корея начала чемпионат с победы над Китаем (3:1), но во второй встрече уступила Японии (3:5).

Поэтому очное противостояние стало определяющим для обеих команд в борьбе за итоговые позиции на континентальном первенстве.