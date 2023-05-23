Сборная Казахстана узнала итоговое место на ЧМ-2023 по хоккею

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Сегодня 18:16
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Сборные Словакии и Норвегии провели матч в группе B на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Риге со счетом 4:1. Еще в первом периоде словаки сумели забросить три шайбы. Голы на счету Марека Гривика, Петера Цегларика и Роберта Лантоши.

Второй период норвежцы благодаря шайбе Маркуса Викингстада оставили за собой.

В третьем периоде единственную шайбу забросил словак Рихард Паник.

Сборная Казахстана, одержавшая накануне волевую победу над Словенией (4:3) набрала семь очков и осталась на шестой строчке в группе. У Норвегии шесть баллов и предпоследнее седьмое место.

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