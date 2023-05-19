Сборная Казахстана узнала хорошую новость перед матчем ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Словении, главный конкурент Казахстана на текущем чемпионате мира-2023 по хоккею, потерпела пятое поражение на групповом этапе, сообщают Vesti.kz.

Словенцы уступили Латвии со счетом 2:3. У победителей отличились Рихард Букартс (12-я минута), Каспарс Даугавиньш (32-я) и Роберт Букартс (38-я). В составе проигравших шайбы забросили Анже Куралт (28-я) и Миха Верлич (40-я).

Таким образом, латыши отпраздновали третью победу на чемпионате мира и с 8 очками закрепились на четвертом месте в группе B. Словения осталась на последней, восьмой строчке без набранных очков.

Напомним, что сегодня, 19 мая, сборной Казахстана предстоит сыграть со Словакией. Начало - в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

Перед хоккеистами Галыма Мамбеталиева стоит задача сохранить прописку в топ-дивизионе.