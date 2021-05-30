Сборная Казахстана стала лучшей в реализации большинства на чемпионате мира по хоккею

У нее самый высокий процент.

Фото: КФХ©
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Сегодня 14:13

Сборная Казахстана по хоккею по итогам шести матчей группового этапа чемпионата мира в топ-дивизионе занимает первое место по проценту реализации большинства, сообщается на сайте ИИХФ.

Так, семь из 17 попыток в исполнении подопечных Юрия Михайлиса оказались успешными, а это составляет 41,18 процента.

Напомним, турнир проходит в Риге (Латвия). Накануне Казахстан разгромил Италию. До окончания группового раунда команде осталось провести матч с Норвегией 31 мая.

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Метки:
ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Сборная РК по хоккею


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Сегодня 14:13
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