Сборная Казахстана проведет два матча перед ЧМ-2022 по хоккею

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Сегодня 12:07

Сборная Казахстана по хоккею перед чемпионатом мира 2022 года сыграет в международном турнире Euro Ice Hockey Challenge, сообщает Tvnet.lv.

Казахстанцы проведут две встречи с командой Латвии. Оба матча состоятся в Риге. На турнире также выступят сборные Франции и Швейцарии.

Напомним, сборная Казахстана сыграет на чемпионате мира в Финляндии в группе A. Турнир пройдет с 13 по 29 мая. Соперниками казахстанских хоккеистов будут команды Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Италии и Франции.

Стало известно место сборной Казахстана по хоккею в рейтинге IIHF

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Метки:
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