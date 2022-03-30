Стало известно место сборной Казахстана по хоккею в рейтинге IIHF

Стало известно место сборной Казахстана в обновленном рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана ухудшила свое положение на две позиции и занимает 15-е место. Лидером рейтинга является Финляндия, которая сместила с вершины Канаду. "Кленовые листья" теперь занимают вторую строчку, а сборная России располагается на третьей позиции.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Финляндия
2. Канада
3. Россия
4. США
5. Швеция
6. Швейцария
7. Чехия
8. Словакия
9. Германия
10. Дания
Напомним, сборная Казахстана сыграет на чемпионате мира в Финляндии в группе A. Турнир пройдет с 13 по 29 мая. Соперниками казахстанских хоккеистов будут команды Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Италии и Франции.
Сборная Казахстана перед ЧМ-2022 по хоккею сыграет на международном турнире
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