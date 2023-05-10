Сборная Казахстана прибыла на ЧМ-2023 по хоккею и представила состав

Сборная Казахстана по хоккею прибыла в Ригу, где уже 12 мая стартует чемпионата мира по хоккею в группе "В" в элитном дивизионе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФХ.

Первый матч подопечные Галыма Мамбеталиева проведет 13 мая против Норвегии. В окончательную заявку попадут 25 хоккеистов – 22 полевых и 3 вратаря. В поездку отправился расширенный состав – 28 игроков:

Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов, Максим Павленко

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Дмитрий Бреус, Данил Бутенко, Мади Диханбек, Артем Королев, Кирилл Полохов, Валерий Орехов

Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Абай Мангисбаев, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Андрей Буяльский, Дмитрий Гренц, Максим Мусоров, Роман Старченко, Евгений Рымарев.

ЧМ-2023 пройдет с 12 по 28 мая. Казахстан на групповом этапе сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.