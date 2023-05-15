Сборная Казахстана потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею

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Сегодня 01:46
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Сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение на чемпионате мира-2023 по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Галыма Мамбеталиева провели второй матч в рамках группы В, розыгрыш которой проходит в Риге (Латвия).

Соперником казахстанцев, которые выступают на турнире без натурализованных легионеров, стала один из фаворитов турнира - сборная Чехии. Встреча завершилась поражением со счетом 1:5.

В составе победителей забили Якуб Зборжил (9 минута), Доминик Кубалик (16, 59), Лукаш Седлак (42) и Ян Коштялек (46). Автором единственной шайбы в сборной Казахстана стал Максим Мухаметов, отличившийся на 32 минуте. 

Это поражение стало первым для сборной Казахстана на ЧМ-2023. Накануне она стартовала на турнире с победы, обыграв Норвегию по буллитам. Следующий матч казахстанцы проведут 16 мая против Швейцарии. 

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Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею
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