Сборная Казахстана оформила разгром на ЧМ по хоккею

Женская юниорская сборная Казахстана по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира во втором дивизионе группы A в Риге (Латвия), передают Vesti.kz.

Казахстанки разгромили Китайский Тайпей со счетом 6:0. Дубль оформила София Зубкова (1-я минута, 19-я), а дебютантка чемпионата мира 14-летняя София Муравьева занесла в свой актив хет-трик (13-я, 27-я, 56-я). Также отличилась Алина Жакулина (15-я).

Напомним, в первой игре Казахстан уступил Великобритании (1:3), а во второй крупно обыграл Новую Зеландию (14:3).

Следующий матч казахстанская команда проведет с Нидерландами 25 января.

В Ригу подопечные Марии Федоренко отправились в таком составе:

вратари: Вероника Агеева ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Арина Павловская ("Айсулу Тандаулы");

защитники: Зере Жумаш, Амина Маратханкызы (обе - "Жулдыз", Алматы), Медина Кишекеева, Вероника Халикова (обе - "Айсулу Тандаулы"), Ульяна Куклина, Нурайым Сериккызы (обе - "Торпедо", Усть-Каменогорск), Калима Нигматулина ("Юность-Грация", Караганда);

нападающие: Эвелина Емцева, Василиса Шуклина (обе - "Айсулу Тандаулы"), Алина Жакулина, Анна Климова, Рената Лившиц, София Муравьева (все - "Юность-Грация"), София Зубкова, Кира Крухольская, Ветта Пивень, Златоцвета Феоктистова (все - "Торпедо", Усть-Каменогорск), София Раковская ("Айсулу", Алматы).