В "Барысе" оценили шансы на плей-офф после 12 поражений подряд в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев высказался о матче против "Адмирала" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась поражением хозяев площадки после серии буллитов.

- Ребята старались, выигрывали. Были моменты, мы могли забить, соперник мог тоже. Дисциплинированно сыграли, одно удаление только. У "Адмирала" вообще ни одного. В конце, конечно, в формате "шесть на пять" пропустили. Опять на те же грабли наступили. Кого-то винить не стоит. По буллитам, вроде, всех поставили, кто бьет буллиты, но только один реализовали. На кого надеялись, не забросили, - приводит слова тренера Шайба.kz.

- Какая психологическая атмосфера в команде после 12 поражений?

- Мы стараемся каждую игру показывать хороший хоккей. Есть моменты с ошибками и отсутствием реализации моментов тех или иных игроков. Ребята, которые только вышли после травмы, они пока не вошли в форму, потому что давно не играли. Молодежь сегодня неплохо отыграла, забили гол, выиграли свой микро-матч. И игроки и мы понимаем, что через победы приходит уверенность, ребята стараются, нельзя сказать, что они не стараются. Пока работаем, самоотдача хорошая и на тренировках, и на играх. Есть моменты, когда кто-то выпадает из состава, говорим, подсказываем. Немного наладить концентрацию в обороне, чтобы в завершение было. Мы подбадриваем игроков, чтобы они не падали духом. Нет такого, что приходят в унылом настроении. Понимаем, что тяжело попасть в плей-офф, но стараемся об этом не думать, выходить на каждую игру, это их рост, прибавка в мастерстве.

Для "Барыса" это поражение стало 12-м подряд в КХЛ, команда с 26 очками занимает последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции. Следующую игру астанчане проведут дома с новосибирской "Сибирью" 26 января.