Сборная Казахстана объявила состав на матч против Канады на ЧМ-2023 по хоккею

Стал известен состав сборной Казахстана на матч чемпионата мира против команды Канады, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Четвертый матч Казахстана в группе B пройдет в Риге (Латвия). Начало в 23:20 по времени Астаны.

Состав сборной Казахстана:

Старченко (С) – Шестаков – Рымарев, Бекетаев (А) – Данияр;

Муратов – Мухаметов – Михайлис (А), Орехов – Полохов;

Рахманов – Омирбеков – Савицкий, Гайтамиров – Королёв;

Мусоров – Мангисбаев – Кайыржан, Диханбек – Бутенко.

Вратари: Бояркин (Шутов).

У Канады восемь очков и второе место в группе. Казахстан набрал два балла и идет на предпоследнем, седьмом месте.