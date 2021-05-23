Сборная Казахстана обыграла чемпионов мира в серии буллитов на ЧМ-2021 по хоккею

Казахстан выиграл второй матч подряд.

Фото: с сайта wc2021.ligasy.kz
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
10
Сегодня 21:47
Чемпионат мира по хоккею
Групповой этап
Казахстан - Финляндия 2:1 Б

Голы: Лунделл, 33 (0:1) ; Панюков, 35 (1:1) ; Михайлис, 65 (2:1)

Нереализованные:

Турнирная таблица

Сборная Казахстана по хоккею обыграла действующих чемпионов мира - команду Финляндии во втором матче чемпионата мира, который проходит в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Финляндия вышла вперед на 34-й минуте, а шайбу забросил Антон Лунделл. Казахстан отыгрался через две с половиной минуты - первую шайбу на ЧМ забил Кирилл Панюков.

Команды не смогли выявить победителя и в овертайме. А в серии буллитов победила сборная Казахстана со счетом 3:1. Автором решающего буллита стал Роман Старченко. Также забили Кертис Волк и Никита Михайлис.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
Сборная РК по хоккею Финляндия ЧМ-2021 по хоккею Хоккей


Хоккей Сборные (хоккей)
10
Сегодня 21:47
© 2008 - 2021 ТОО «EML»