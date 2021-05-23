Сборная Казахстана обыграла чемпионов мира в серии буллитов на ЧМ-2021 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею обыграла действующих чемпионов мира - команду Финляндии во втором матче чемпионата мира, который проходит в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Финляндия вышла вперед на 34-й минуте, а шайбу забросил Антон Лунделл. Казахстан отыгрался через две с половиной минуты - первую шайбу на ЧМ забил Кирилл Панюков.

Команды не смогли выявить победителя и в овертайме. А в серии буллитов победила сборная Казахстана со счетом 3:1. Автором решающего буллита стал Роман Старченко. Также забили Кертис Волк и Никита Михайлис.

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