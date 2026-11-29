Молодёжная сборная Казахстана по хоккею завершила учебно-тренировочный сбор в Астане и отправилась в Венгрию, где продолжит подготовку к чемпионату мира, передают Vesti.kz.

В заявку вошли 25 хоккеистов

На втором этапе подготовки тренерский штаб во главе с Максимом Худяковым задействует 25 игроков: трёх вратарей и 22 полевых хоккеиста.

При этом непосредственно на мировое первенство отправятся 23 спортсмена.

Расширенный состав сборной Казахстана на МЧМ-2027:

Вратари:

Кирилл Мыльников, Дмитрий Ряшин (оба — "Снежные барсы"), Рахымжан Рахымбек ("Скрэнтон Найтс", NCDC).

Защитники: Дамир Бритиков ("Барыс"), Санжар Ибрагим, Никита Ломако, Расул Турсынов, Дархан Хафаров (все — "Снежные барсы"), Мажит Имашев ("Бостон Рейнджерс", NCDC), Святослав Евплов (МХК "Спартак"), Руслан Тусупбеков ("Номад").

Нападающие: Владислав Ануфриев, Илья Громов, Аристарх Киреев, Михаил Коленко, Егор Кравченко, Тимур Миндубаев, Айтуар Нуржанов, Жахангер Тлеухан, Матвей Умеренков (все — "Снежные барсы"), Артур Глухих ("Торпедо"), Корней Корнеев ("Блейнвиль-Буазбрианд Армада", QMJHL), Русланбек Карим ("Коннектикут Чифс", USPHL), Бексултан Макыш ("Флинт Файрбердс", OHL), Алишер Саркенов ("Принс-Альберт Рейдерз", WHL).

Когда стартует молодёжный чемпионат мира

Мировое первенство пройдёт с 6 по 12 декабря в Будапеште. Казахстанская команда продолжит подготовку к турниру уже на венгерском льду под руководством Максима Худякова.

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