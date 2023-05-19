Сборная Казахстана назвала состав на пятый матч ЧМ-2023 по хоккею

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Сегодня 22:17
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Сегодня, 19 мая, сборная Казахстана встретится со Словакией на групповом этапе чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в эти дни в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч начнется в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

Состав казахстанской сборной:

Напомним, что перед этой игрой словацкие хоккеисты, набрав 4 очка, занимают пятое место в группе В, подопечные Галыма Мамбеталиева, имея в своем активе 2 балла, находятся на предпоследней, седьмой строчке.

Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Сборная РК по хоккею Хоккей Словакия

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