Сборная Казахстана назвала состав на пятый матч ЧМ-2023 по хоккею

Сегодня, 19 мая, сборная Казахстана встретится со Словакией на групповом этапе чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в эти дни в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч начнется в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

Состав казахстанской сборной:

Напомним, что перед этой игрой словацкие хоккеисты, набрав 4 очка, занимают пятое место в группе В, подопечные Галыма Мамбеталиева, имея в своем активе 2 балла, находятся на предпоследней, седьмой строчке.