Сборная Казахстана назвала окончательный состав на ЧМ-2023 по хоккею

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Вчера 15:44
©instagram.com/kazakhstanhockey

Сборная Казахстана по хоккею огласила окончательный состав на чемпионат мира-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), передают Vesti.kz.

Первый матч подопечные Галыма Мамбеталиева проведут 13 мая против Норвегии.

Состав сборной Казахстана:

вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов, Максим Павленко;
защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Данил Бутенко, Мади Диханбек, Артем Королев, Кирилл Полохов, Валерий Орехов;
нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков, Абай Мангисбаев, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Дмитрий Гренц, Максим Мусоров, Роман Старченко, Евгений Рымарев.

Напомним, что казахстанская команда будет проводить игры в столице Латвии. Ее соперниками по группе B также станут команды Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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