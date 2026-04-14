Сборная Казахстана нацелилась на возвращение в топ-дивизион ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Талгат Жайлауов назвал задачу команды в дивизионе IA, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФХ. Также он высказался об участии на турнире хоккеистов магнитогорского "Металлурга" Никите Михайлисе и Валерии Орехове.

- Какие задачи на чемпионат мира?

- Задача уже поставлена, мы понимаем всю ответственность, конечно, это выход в элиту.

- Наверняка у многих возникли вопросы по игрокам "Металлурга" Никите Михайлису и Валерию Орехову, они сейчас играют в плей-офф, ждете этих игроков?

- Мы следим за ними, Никита и Валера идут 3:0 в серии, конечно, все преимущество за «Металлургом», хотелось бы видеть их в составе, но будем отталкиваться от того, как они дальше будут играть и решать окончательный состав.

Напомним, сборная Казахстана сыграет на чемпионате мира в дивизионе IA, который пройдет с 2 по 8 мая в Польше. Соперниками сборной страны будут: Литва, Япония, Польша, Украина и Франция.

Накануне казахстанцы собрались в Астане и начали подготовку к турниру. С расширенным составом можно ознакомиться здесь.