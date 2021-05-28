Сборная Казахстана лишилась защитника перед матчем с Канадой на чемпионате мира по хоккею

Защитник сборной Казахстана по хоккею Иван Степаненко дисквалифицирован на один матч чемпионата мира, сообщается на сайте КФХ. Розыгрыш турнира в топ-дивизионе проходит в Риге (Латвия),

Игрок наказан за атаку в область головы и шеи в отношении форварда сборной Германии Лукаса Райхеля. Решение отстранить его на одну игру принял независимый дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея.

Таким образом, Степаненко пропустит матч сборной Казахстана против Канады, который состоится сегодня, 28 мая, и начнется в 19:15 по времени Нур-Султана. Вернется же он в воскресенье на игру с Италией.

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