Сборная Казахстана по хоккею стартовала с поражения на Кубке Первого канала

Сборная Казахстана по хоккею неудачно стартовала на Кубке Первого канала в Москве с участием трех команд, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом матче подопечные Андрея Скабелки уступили Беларуси - 1:4.

В составе победителей отличились Владимир Алистров (4-я минута, 34-я, 59-я) и Роман Горбунов (21-я). У проигравших гол забил Роман Старченко (15-я).

Следующую игру казахстанцы проведут со сборной России 17 декабря. Начало - в 17:30 по времени Астаны.

С составом казахстанской команды на этот турнир можно ознакомиться здесь.

Отметим, что в этом году Кубок Первого канала не является частью Евротура.