Сборная Казахстана по хоккею со счетом 1:9 проиграла на турнире в России

Сегодня, 4 ноября, молодежная сборная Казахстана по хоккею (U-20) потерпела второе поражение на Кубке Будущего в Санкт-Петербурге, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Сергея Старыгина со счетом 1:9 уступили команде России (U-18). Единственную шайбу в составе проигравших забросил Егор Смольянинов на 60-й минуте. О том, кто забивал у победителей, можно узнать здесь.

Напомним, что в первом матче турнира Казахстан (U-20) проиграл России (U-20) - 1:12.

Следующую игру казахстанцы проведут против Беларуси (U-20) 6 ноября.