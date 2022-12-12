Сборная Казахстана по хоккею провела первый матч на МЧМ-2023

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Сегодня 07:29
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Сборная Казахстана по хоккею стартовала с поражения на молодежном чемпионате мира в Норвегии в группе А первого дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая игра была против Франции, которой хоккеисты Александра Истомина проиграли со счетом 0:2.

Соперник умело реализовал два большинства из двух, шайбы забросили Матиас Башелье (1-я минута) и Эмиль Тавернье (44-я).

Следующий матч казахстанская команда проведет уже сегодня, 12 декабря, против Венгрии. Начало - в 21:30 по времени Астаны.

За выход в элиту казахстанцы также сыграют с командами Дании, Норвегии и Словении.

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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