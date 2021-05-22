Сборная Казахстана по хоккею объявила состав на первый матч чемпионата мира

Тренерский штаб сборной Казахстана по хоккею определился с составом на первый матч чемпиона мира в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса сыграют с хозяева турнира - командой Латвии. Начало встречи в 23:15 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь.

Состав Казахстана выглядит так:

Бояркин (Шутов)

Маклюков – Диц, Шин – Старченко – Рымарев

Сведберг – Блэкер, Михайлис – Волк – Савицкий

Степаненко – Шалапов, Акользин – Сагадеев – Шевченко

Петухов – Данияр См., Панюков – Шестаков – Асетов

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!