Сборная Казахстана по хоккею назвала состав на матч против лидера группы ЧМ-2021 по хоккею

Игра с Германией начнется в 19:15.

Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️
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Сегодня 18:27

Тренерский штаб сборной Казахстана по хоккею определился с составом на четвертый матч чемпионата мира в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 26 мая, подопечные Юрия Михайлиса сыграют с лидером группы В Германией. Начало встречи в 19:15 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь.

Состав сборной Казахстана:

Вратари: Никита Бояркин (Андрей Шутов);
Алексей Маклюков - Даррен Диц, Павел Акользин - Антон Сагадеев - Дмитрий Шевченко;
Виктор Сведберг - Джесси Блэкер, Никита Михайлис - Кертис Волк - Роман Старченко;
Иван Степаненко - Егор Шалапов, Александр Шин - Аркадий Шестаков, Евгений Рымарев;
Егор Петухов, Валерий Орехов, Кирилл Панюков, Артем Лихотников, Кирилл Савицкий.

Напомним, что сборная Кахахстана после трех матчей занимает в группе пятое место и находится за пределами зоны плей-офф.

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Метки:
ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Сборная РК по хоккею


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Сегодня 18:27
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