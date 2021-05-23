Сборная Казахстана по хоккею набрала очки в матче с действующим чемпионом мира - командой Финляндии на чемпионате мира, который проходит в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Финляндия вышла вперед на 34-й минуте, а шайбу забросил Антон Лунделл. Казахстан отыгрался через две с половиной минуты - первую шайбу на ЧМ забил Кирилл Панюков.

Таким образом, Казахстан набрал как минимум один балл и теперь в его активе стало три очка.

Прямая трансляция матча сборной Казахстана против действующего чемпиона мира на ЧМ-2021 по хоккею

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