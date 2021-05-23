Сборная Беларуси победила Швецию в матче чемпионата мира по хоккею

Сборная Беларуси одержала победу над командой Швеции в матче чемпионата мира по хоккею в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы A завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу команды Беларуси. Шайбу забросил Герман Нестеров на 41-й минуте. Для шведов это второе поражение в двух матчах, белорусы одержали первую победу при одном поражении.

В следующем матче турнира сборная Швеции 25 мая сыграет с командой Швейцарии, днем ранее сборная Беларуси встретится с командой Чехии.

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