В России вынесли вердикт последнему матчу сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

Российский журналист и эксперт хоккея Алексей Шевченко высказался о предстоящих матчах в рамках группового этапа чемпионата мира-2023. Турнир проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

"Ждали вечернего матча весь предварительный турнир, думали финал. Но теперь смотрим Австро-Венгрию. Или не смотрим", - пишет он в своем телеграм-канале.

Ранее ожидалось, что в заключительном матче между Казахстаном и Словенией определится неудачник группы B, которому придется отправиться в первый дивизион. Однако их встреча теперь носит формальный характер, так как подопечные Галыма Мамбеталиева решили задачу по сохранению прописки в топ-дивизионе. А вот словенцы его уже точно покинут.

Между тем второй неудачник турнира в группе Aопределится в противостоянии Венгрии и Австрии.

Напомним, что матч Казахстан - Словения начнется в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.