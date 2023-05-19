В России пожелали удачи казахам в матче со Словакией на ЧМ-2023 по хоккею

Сегодня, 19 мая, очередной игровой день на чемпионате мира-2023 по хоккею, проходящем в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия). Сборная Казахстана сыграет со Словакией в группе В, сообщают Vesti.kz.

Российский журналист и эксперт хоккея Алексей Шевченко пожелал казахам и латышам удачи. Остальным побольше раскатов и меньше потерь в средней зоне.

Встреча между Казахстаном и Словакией начнется в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

Словацкие хоккеисты, набрав четыре очка, занимают пятое место в таблице, подопечные Галыма Мамбеталиева, имея в своем активе 2 балла, находятся на предпоследней, седьмой строчке.