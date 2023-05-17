Разгромом завершился матч сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Сегодня 01:31 Комментарии 1
©IIHF

Сборная Казахстана по хоккею провела третий матч на чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Риге (Латвия) против Швейцарии завершилась победой соперника команды Галыма Мамбеталиева со счетом 5:0.

В первом периоде швейцарцы забросили одну шайбу. На пятой минуте отличился Тобиас Гейсер.

Во второй двацатиминутке в воротах Казахстана побывало еще две шайбы. На 28-й минуте голом отметился Фабрис Херцог, а на 31-й результативное действие на свой счет записал Дамьен Риат.

В заключительном периоде "крестоносцы" еще дважды огорчили казахстанцев. Голы у Нино Нидеррайтера и Ромена Леффеля.

Отметим, что ранее швейцарцы не оставили шансов Словении - 7:0 и Норвегии - 3:0.

Что касается сборной Казахстана, то на старте турнира команда Мамбеталиева обыграла по буллитам норвежцев - 4:3, а затем, уступила Чехии - 1:5.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 17 мая против Канады. Начало встречи в 23:20 по времени Астаны.

Метки:
Сборная РК по хоккею
Показать комментарии

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 01:31
Сборные (хоккей)
Разгромом завершился матч сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 22:35
Сборные (хоккей)
Казахстан назвал состав на матч со Швейцарией на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 22:05
Сборные (хоккей)
Соперники сборной Казахстана обошлись одним голом в матче ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 20:09
Сборные (хоккей)
Болельщики развернули огромный флаг Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 17:32
Сборные (хоккей)
Назван единственный шанс Казахстана в матче со Швейцарией на ЧМ по хоккею
Вчера , 16:38
Сборные (хоккей)
Игрок сборной Казахстана ушел из системы "Барыса" и нашел новый клуб
Вчера , 15:43
Сборные (хоккей)
Назван победитель матча Швейцария - Казахстан на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 14:31
Сборные (хоккей)
Олейник разобрал поражение сборной Казахстана на ЧМ по хоккею, назвал ее главную проблему и сделал прогноз
Вчера , 07:28
Сборные (хоккей)
Прямая трансляция матча Швейцария - Казахстан на ЧМ-2023 по хоккею
15 мая, 22:43
Сборные (хоккей)
Неожиданным результатом завершился матч соперников сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
© 2008 - 2023 ТОО «EML»