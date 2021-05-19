Прыгнуть выше головы, или такого еще не было. Варианты борьбы за медали ЧМ-2021 для Казахстана

Сборная Казахстана по хоккею планирует бороться за выход в плей-офф элитного дивизиона чемпионата мира, который пройдет в Латвии, но для этого нужно выиграть половину игр группового раунда. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса начинают мировой турнир со встречи с хозяевами состязания, а если реально хотят войти в первую четверку группы, обязаны выигрывать этот матч и набирать очки в оставшихся.

Игры сборной Казахстана на ЧМ-2021

22 мая. Казахстан - Латвия - 50 на 50 (шансы на успех).

23 мая. Казахстан - Финляндия - 30 на 70.

25 мая. Казахстан - США - 35 на 65.

26 мая. Казахстан - Германия - 40 на 60.

28 мая. Казахстан - Канада - 15 на 85.

29 мая. Казахстан - Италия - 65 на 35.

31 мая. Казахстан - Норвегия - 50 на 50.

Проходными для выхода в следующий круг турнира могут стать десять набранных очков, но для этого обязательно нужно обыграть прямых конкурентов. Помимо Латвии, это Норвегия и Италия. Параллельно за бортом должен остаться кто-то из предстартовых фаворитов, к которым относят Финляндию, США, Канаду и Германию.

С девятью очками и менее никто из участников турнира с текущей схемой отбора в плей-офф еще не выходил. Самым надежным вариантом должен стать результат с 12-13 очками, иначе нужно будет рассматривать достижения конкурентов и дополнительные показатели.

Чтобы показать такие результаты, казахстанским хоккеистам необходимо прыгнуть выше головы, ведь ранее они боролись только за выживание в элите, где тоже не всегда были успешными.

Видеообзор матча, или как сборная Казахстана по хоккею обыграла Беларусь

Напомним, ранее был объявлен окончательный состав сборной Казахстана, и уже произведена первая замена. Выбран капитан национальной команды, а перед стартом выигран единственный контрольный матч против Беларуси.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!