Прыгнуть выше головы, или такого еще не было. Варианты борьбы за медали ЧМ-2021 для Казахстана

Сборная Казахстана по хоккею планирует бороться за выход в плей-офф элитного дивизиона чемпионата мира, который пройдет в Латвии, но для этого нужно выиграть половину игр группового раунда. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
Подопечные Юрия Михайлиса начинают мировой турнир со встречи с хозяевами состязания, а если реально хотят войти в первую четверку группы, обязаны выигрывать этот матч и набирать очки в оставшихся.
Игры сборной Казахстана на ЧМ-2021
22 мая. Казахстан - Латвия - 50 на 50 (шансы на успех).
23 мая. Казахстан - Финляндия - 30 на 70.
25 мая. Казахстан - США - 35 на 65.
26 мая. Казахстан - Германия - 40 на 60.
28 мая. Казахстан - Канада - 15 на 85.
29 мая. Казахстан - Италия - 65 на 35.
31 мая. Казахстан - Норвегия - 50 на 50.
Проходными для выхода в следующий круг турнира могут стать десять набранных очков, но для этого обязательно нужно обыграть прямых конкурентов. Помимо Латвии, это Норвегия и Италия. Параллельно за бортом должен остаться кто-то из предстартовых фаворитов, к которым относят Финляндию, США, Канаду и Германию.
С девятью очками и менее никто из участников турнира с текущей схемой отбора в плей-офф еще не выходил. Самым надежным вариантом должен стать результат с 12-13 очками, иначе нужно будет рассматривать достижения конкурентов и дополнительные показатели.
Чтобы показать такие результаты, казахстанским хоккеистам необходимо прыгнуть выше головы, ведь ранее они боролись только за выживание в элите, где тоже не всегда были успешными.
Видеообзор матча, или как сборная Казахстана по хоккею обыграла Беларусь
Напомним, ранее был объявлен окончательный состав сборной Казахстана, и уже произведена первая замена. Выбран капитан национальной команды, а перед стартом выигран единственный контрольный матч против Беларуси.
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