Прямая трансляция заключительного матча Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Сегодня, 22 мая, сборная Казахстана проведет последний матч на групповом этапе чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). Соперником выступит Словения, сообщают Vesti.kz.

Встреча начнется в 23:20 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой игрой казахстанцы с 4 очками располагаются на шестой строчке в группе B, сохранив прописку в топ-дивизионе. Словенцы без набранных очков находятся на последней, восьмой позиции и потеряли место в элите.