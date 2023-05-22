Прямая трансляция заключительного матча Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

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Сегодня 07:21
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Сегодня, 22 мая, сборная Казахстана проведет последний матч на групповом этапе чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). Соперником выступит Словения, сообщают Vesti.kz.

Встреча начнется в 23:20 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой игрой казахстанцы с 4 очками располагаются на шестой строчке в группе B, сохранив прописку в топ-дивизионе. Словенцы без набранных очков находятся на последней, восьмой позиции и потеряли место в элите.

Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею Словения

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