Прямая трансляция решающего матча сборной Казахстана за выход в плей-офф ЧМ-2021 по хоккею

Сегодня, 31 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет решающий матч на чемпионате мира 2021 года в Риге. Соперником будет Норвегия, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы B начнется в 23:15 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Для выхода в четвертьфинал команде Юрия Михайлиса необходимо непременно побеждать.

Перед последней игрой в групповом раунде казахстанские хоккеисты с десятью очками располагаются на третьем месте из восьми. Норвегия с пятью баллами идет на седьмой позиции. В плей-офф выходят первые четыре команды.

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