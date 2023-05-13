Прямая трансляция первого матча сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

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Сегодня 10:03
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Сегодня, 13 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет первый матч на чемпионате мира-2023, стартовавшем в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). Подопечным Галыма Мамбеталиева будет противостоять Норвегия, передают Vesti.kz.

Встреча начнется в 19:20 по времени Астаны, ее в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Напомним, что казахстанская сборная будет проводить игры в столице Латвии. Ее соперниками по группе B также станут команды Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

C составом Казахстана на ЧМ-2023 можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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