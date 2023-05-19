Прямая трансляция матча Казахстан - Словакия на ЧМ-2023 по хоккею

Сегодня, 19 мая, сборная Казахстана сыграет со Словакией на групповом этапе чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча начнется в 23:20 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

В группе B словаки набрали четыре очка и занимают пятое место, тогда как казахстанцы, набрав два балла, располагаются на предпоследней, седьмой строчке.

На старте турнира подопечные Галыма Мамбеталиева обыграли по буллитам Норвегию (4:3), после чего уступили Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канаде (1:5). Перед казахстанскими хоккеистами стоит задача сохранить прописку в топ-дивизионе.