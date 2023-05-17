Прямая трансляция матча Канада - Казахстан на ЧМ-2023 по хоккею

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Сегодня 08:00
©КФХ

Сегодня, 17 мая, сборная Казахстана сыграет с Канадой на групповом этапе чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщают Vesti.kz.

Встреча начнется в 23:20 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

В группе В канадцы с 8 очками идут на втором месте, тогда как казахстанцы, набрав 2 балла, располагаются на предпоследней, седьмой строчке.

На старте турнира подопечные Галыма Мамбеталиева обыграли по буллитам Норвегию (4:3), после чего уступили Чехии (1:5) и Швейцарии (0:5). Перед казахстанскими хоккеистами стоит задача сохранить прописку в топ-дивизионе.

Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:19
Сборные (хоккей)
В сборной Казахстана нашли объяснение второму разгрому на ЧМ-2023 по хоккею
Сегодня , 08:00
Сборные (хоккей)
Прямая трансляция матча Канада - Казахстан на ЧМ-2023 по хоккею
Сегодня , 01:31
Сборные (хоккей)
Разгромом завершился матч сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 22:35
Сборные (хоккей)
Казахстан назвал состав на матч со Швейцарией на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 22:05
Сборные (хоккей)
Соперники сборной Казахстана обошлись одним голом в матче ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 20:09
Сборные (хоккей)
Болельщики развернули огромный флаг Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 17:32
Сборные (хоккей)
Назван единственный шанс Казахстана в матче со Швейцарией на ЧМ по хоккею
Вчера , 16:38
Сборные (хоккей)
Игрок сборной Казахстана ушел из системы "Барыса" и нашел новый клуб
Вчера , 15:43
Сборные (хоккей)
Назван победитель матча Швейцария - Казахстан на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 14:31
Сборные (хоккей)
Олейник разобрал поражение сборной Казахстана на ЧМ по хоккею, назвал ее главную проблему и сделал прогноз
© 2008 - 2023 ТОО «EML»