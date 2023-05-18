"Почему бы не сотворить сенсацию". Эксперт оценил шансы Казахстана после трех разгромов на ЧМ по хоккею

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Сегодня 18:42
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Сборная Казахстана может побороться за выход в плей-офф чемпионата мира-2023 по хоккею. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил бывший государственный тренер Сергей Шавернев. Эксперт назвал главную проблему казахстанской команды и ее основной козырь.

Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан провел четыре игры. В первой по буллитам была обыграна Норвегия (4:3), затем последовали поражения от Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канады (1:5).

"Ничего неожиданного не произошло. Мы уступили командам, которые выше нас уровнем. Главная проблема в том, что совершаем много ошибок. К тому же, у нас сильные первые два звена, а остальные уступают в мастерстве соперникам. Тем не менее, в матче с чехами два периода сражались на равных. Это говорит о том, что ребята могут показывать хорошую игру.

Впереди остались матчи с командами, которые мы можем обыграть. После разгромов нас опасаются не так сильно. В этом может быть дополнительный шанс. Я думаю, что и Латвию, и Словению победить нам по силам. Со Словакией будет сложнее, но если не допускать ошибок и реализовать свои шансы, то можно надеяться на позитивный исход.

Всегда нужно ставить перед собой самые высокие задачи. Почему бы не сотворить сенсацию и не запрыгнуть в плей-офф. Шансы сохраняются, а значит мы еще можем удивить хоккейный мир. Здесь все зависит от настроя ребят и везения. Главное сосредоточиться и победить в следующей игре", - отметил Шавернев.

Сейчас подопечные Галыма Мамбеталиева с двумя баллами занимают предпоследнюю, седьмую строчку. Следующую игру сборная Казахстана проведет со Словакией 19 мая. Начало - в 23:20 по времени Астаны.

Метки:
Сборная РК по хоккею

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