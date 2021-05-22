Победа первого соперника сборной Казахстана на старте ЧМ-2021 по хоккею вошла в историю

Победа на старте чемпионата мира 2021 года в Риге стала первой для Латвии в матчах против Канады на крупных международных турнирах - ЧМ и Олимпиаде, сообщает Eurosport.

Первая сенсация на ЧМ-2021 по хоккею. Соперник Казахстана обыграл Канаду

Перед игрой букмекеры давали коэффициент 6,0 на победу латвийцев.

Прежде лучшим результатом для них против Канады была ничья на ЧМ-1997. На счету Канады 13 побед в противостоянии с Латвией.

Напомним, сегодня, 22 мая, Латвия сыграет с Казахстаном. Начало - в 23:15 по времени Нур-Султана. Для команды Юрия Михайлиса этот матч станет первым на турнире. Ранее в другой встрече группы В Германия выиграла у Италии со счетом 9:4.

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